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    Суспільство

    Телеведуча Марічка Падалко показала білосніжну посмішку після конфузу із зубом

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    Ведуча каналу &laquo;1+1&raquo; показала, що тепер з її зубами в неї все гаразд - Телеведуча Марічка Падалко показала білосніжну посмішку після конфузу із зубом
    Ведуча каналу «1+1» показала, що тепер з її зубами в неї все гаразд

    Падалко подякувала прихильникам за підтримку і запропонувала дивитися у майбутнє і не озиратися назад

    Телеведуча Марічка Падалко з посмішкою відреагувала на інцидент, коли у неї в прямому ефірі випав зуб.

    Вже наступного дня ведуча каналу «1+1» показала, що з її зубами тепер все гаразд. На сторінці в Instagram ведуча запостила світлину, на якій позує у бузковій сукні та усміхненою.

    Під постом Падалко подякувала прихильникам за підтримку і запропонувала дивитися у майбутнє і не озиратися назад.

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    «Жити сьогоднішнім днем, а не ... вчорашнім. Як ніколи сьогодні поділяю це гасло. Дякую вам», – написала Марічка Падалко.

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