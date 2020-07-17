Телеведуча Марічка Падалко показала білосніжну посмішку після конфузу із зубом



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Ведуча каналу «1+1» показала, що тепер з її зубами в неї все гаразд

Падалко подякувала прихильникам за підтримку і запропонувала дивитися у майбутнє і не озиратися назад

Телеведуча Марічка Падалко з посмішкою відреагувала на інцидент, коли у неї в прямому ефірі випав зуб.

Вже наступного дня ведуча каналу «1+1» показала, що з її зубами тепер все гаразд. На сторінці в Instagram ведуча запостила світлину, на якій позує у бузковій сукні та усміхненою.

Під постом Падалко подякувала прихильникам за підтримку і запропонувала дивитися у майбутнє і не озиратися назад.

«Жити сьогоднішнім днем, а не ... вчорашнім. Як ніколи сьогодні поділяю це гасло. Дякую вам», – написала Марічка Падалко.