«Донька вдарила будильником»: ведуча «1+1» розповіла, чому під час ефіру у неї випав зуб



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Марічка Падалко відзначила, що ситуація із зубом найкурйозніша, що з нею сталася за 20 років роботи

Ведуча сподівалася, що інцидент мине непоміченим, але недооцінила уважність користувачів мережі

Ведуча каналу «1+1» Марічка Падалко відреагувала на інцидент, який стався з нею під час ранкового випуску ТСН: у прямому ефірі у неї випав передній зуб.

Падалко на своїй сторінці в Instagram опублікувала відповідне відео та відзначила, що це найкурйозніша ситуація, що з нею сталася за 20 років роботи.

«Нова «слава» прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за 20 років роботи ведучою», – написала Падалко.

Також вона пригадала ще кілька непередбачуваних ситуацій, які сталися з нею під час прямих ефірів. Так, за словами ведучої, у 2013 вона вперше в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому її ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії «Сніданку з 1+1».

Марічка повідомила також причину того, чому випав її зуб. Виявляється її маленька дочка травмувала його 10 років тому важким будильником.

«В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати «іграшкою» навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося», – пригадала Марічка

За словами ведучої, вона сподівалася, що інцидент мине непоміченим, але недооцінила уважність користувачів мережі.