Нацрада перевірить радіо «Шансон»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шансон» перевірять через недотримання мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку радіо «Шансон» через виявлені ознаки порушення законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою.

Таке рішення було прийняте на засіданні 16 липня, повідомляє пресслужба Нацради.

«Національна рада на засіданні 16 липня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон», м. Київ (позивні «Радіо Шансон»), через виявлені ознаки порушення законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що моніторинг мовлення радіо «Шансон», проведений 2 червня, зафіксував, що частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15.00 та 22.00, становила 34%, хоча законодавством передбачено, що вона має становити не менш як 35 відсотків загального обсягу пісень.

Раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила призначити позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» – мовника перевірять в контексті поширення закликів до розв’язування війни або її пропаганди та/або розпалювання ворожнечі та ненависті.

Також нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу, 1 липня, підтримав законопроєкт «Про медіа» та рекомендував винести його на розгляд сесійної зали парламенту.

Разом з тим експерт Ради Європи розкритикував український законопроєкт «Про медіа».

Законопроєкт №2693 авторства нардепів від «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді наприкінці грудня 2019 року. Документ має регулювати діяльність телебачення, радіо, преси, онлайн-медіа, стримінгових сервісів і платформ загального доступу до інформації. Автори законопроєкту, зокрема, запропонували наділити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення функцією нагляду і контролю за всією сферою медіа.

Як відомо, 16 липня під стінами Верховної Ради проходить мітинг на захист української мови.

Спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Втім, акцію вирішили провести 16 липня – у річницю вступу в дію закону про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».



