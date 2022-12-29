Температура підніметься до +9°: прогноз погоди на 29 грудня

У Києві 29-го грудня опади малоймовірні

Україна сьогодні належатиме області підвищеного атмосферного тиску. Тому опадів не передбачається, хіба що черкне по крайній півночі атмосферний фронт, який зумовить невеликий мокрий сніг чи дощ в окремих районах Чернігівщини, Сумщини та Київщини. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря в Україні цієї ночі опускатиметься до невеликих «мінусів», а вдень у четвер становитиме +3+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше, 0+3 градуси.

У Києві 29-го грудня опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1+3 градуси.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.