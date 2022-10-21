Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих
фото ілюстративне

Стан постраждалих внаслідок обстрілу – середній та легкий, загрози життю немає

Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає», – йдеться в повідомленні.

Влада закликала жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

Як повідомлялося, близько 08:10 окупанти обстрілювали Харків. Відомо, що рашисти влучили по одному з підприємств. Згодом Росія завдала по місту повторного удару.

Також сьогодні російські терористи вдарили ракетами по Запоріжжю.

Раніше місцева влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією на Харківщині.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: Харків війна росія окупанти Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни ракетних військ і артилерії завдали серйозних втрат окупантам
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ракетний удар по Харкову: є поранені
Ракетний удар по Харкову: є поранені
Сьогодні, 08:58
У житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему
Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо, куди влучили ракети (фото)
Сьогодні, 10:27

Події в Україні

Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих
Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих
Сльози та обійми. Захисниця «Азовсталі» зустрілася із донечками після полону (відео)
Сльози та обійми. Захисниця «Азовсталі» зустрілася із донечками після полону (відео)
«Південь» підтвердив удар ЗСУ по Антонівському мосту
«Південь» підтвердив удар ЗСУ по Антонівському мосту
«Укренерго» попередило про відключення електроенергії у кількох областях
«Укренерго» попередило про відключення електроенергії у кількох областях
Окупанти знову вдарили по Харкову
Окупанти знову вдарили по Харкову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
37K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
31K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
28K
Кремль розпочав свій останній бій
28K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
23K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту