Повторна атака на Харків: влада повідомила про постраждалих

Стан постраждалих внаслідок обстрілу – середній та легкий, загрози життю немає

Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає», – йдеться в повідомленні.

Влада закликала жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

Як повідомлялося, близько 08:10 окупанти обстрілювали Харків. Відомо, що рашисти влучили по одному з підприємств. Згодом Росія завдала по місту повторного удару.

Також сьогодні російські терористи вдарили ракетами по Запоріжжю.

Раніше місцева влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією на Харківщині.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.