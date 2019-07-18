Труба і Портнов виступають «агентами впливу Кремля» – адвокат Порошенка



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На думку захисника, між Портновим і Трубою може існувати прямий канал зв’язку

Всі їхні дії спрямовані на блокування європейського напрямку розвитку України, повернення України до сфери впливу РФ, - Головань

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба і ексзаступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов можуть працювати на Кремль з метою блокування європейського напрямку розвитку України. Про це у своєму блозі на «Українській правді» написав адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Виступ постійного представника РФ Небензі на засіданні Ради безпеки ООН 16 липня 2019 року, під час якого той широко цитував заяву Портнова і згадував українське ДБР, розвіяв будь-які сумніви стосовно мети і замовника активності тандему Портнов-Труба з написання, реєстрації та «розслідування» заяв стосовно Петра Порошенка», – зазначив Головань.

«Можна з впевненістю сказати, що Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ», – вважає адвокат.

На думку захисника, «всі їхні дії спрямовані на блокування європейського напрямку розвитку України, повернення України до сфери впливу РФ». Крім того, Ігор Головань переконаний для досягнення стратегічної мети РФ – блокувати євроінтеграцію України – тандему Труба-Портнов потрібно спочатку досягти тактичної цілі: «перешкодити участі у виборах Петра Порошенка і очолюваної ним політичної сили».

Адвокат переконаний, що Андрій Портнов продовжує впливати на діяльність ДБР, директор якої нарікає на те, що не може впоратися з «витоками інформації» з відомства. Хоча насправді, на думку захисника, між Портновим і Трубою може існувати прямий канал зв’язку. Про що свідчать заяви самого Портнова.

«17 липня 2019 року о 19.40 Портнов у телеграм-каналі знову повідомляє про начебто виклик Петра Порошенка до ДБР. Цікаво, Директор ДБР пан Труба доповідає Портнову безпосередньо чи через багаторічного друга з президентського офісу? – написав Головань.

Адвокат також додав, що соратнику Януковича, Андрію Портнову, не вдасться уникнути відповідальності через свої неправомірні дії. «Ми і надалі будемо домагатися притягнення Портнова і його спільників до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин і не тільки», – наголосив Головань.