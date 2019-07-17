Труба заявив, що у справі про вбивство 5-річного хлопчика з’явився третій підозрюваний



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5-річний Кирило Тлявов загинув від кулі поліцейських

ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з’явився третій підозрюваний.

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

«Наразі у цій справі вже троє підозрюваних. Щойно оголошено про підозру третій особі, яка теж була присутня при стрільбі і так само стріляла», — сказав Труба.

За його словами, ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту.

«Нами встановлені всі особи, хто перебував під час хуліганської стрільби. Там було 4 особи. 2 правоохоронці, 2 цивільні особи. Одному із цивільних якраз сьогодні було оголошено підозру. Він повнолітній», — додав очільник ДБР.

На уточнююче питання щодо версії про причетність неповнолітнього сина одного з підозрюваних до вбивства, Труба зазначив, що «наразі тривають слідчі дії».

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.