Портнов перед брифінгом Труби анонсував нову повістку Порошенку. Йому відповіли



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Петро Порошенко 17 липня летить до Страсбурга

У Порошенка шкодують, що «голова ДБР Роман Труба став інструментом в руках поплічника Януковича Андрія Портнова»

П'ятий президент і кандидат в народні депутати Петро Порошенко не прийде на допит в Державне бюро розслідувань до 21 липня включно. У партії «Європейська Солідарність» пояснили причину:

«Вважаємо показовим, що за годину до прес-брифінгу голови ДБР Романа Труби екс-заступник голови адміністрації Януковича – Андрій Портнов – вже анонсував у своєму телеграм-каналі «нову повістку» для Петра Порошенка», - йдеться у заяві.

Пресслужба політсили також поінформувала, що Петро Порошенко так і не отримував жодної повістки від жодного слідчого органу, в тому числі і ДБР. І сьогодні перебуває на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

«Показово також, що Портнов навіть не приховує політичних мотивів переслідування Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність», коли пише, що п’ятий президент має «пройти абсолютно всі етапи тих же процедур, які пройшли за його вказівкою тисячі українців».

Очевидно, тут йдеться про посібників режиму Януковича, які розстрілювали людей на Майдані та привели в Україну війну.

Нам шкода, що голова ДБР Роман Труба став інструментом в руках поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова і проросійського реваншу», - повідомили у партії Порошенка.

Напередодні адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував повісток від ДБР.

Зазначимо, графік Петра Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Як відомо, в понеділок, 15 липня, активісти партії «Європейська Солідарність» провели акцію в головному офісі Державного бюро розслідувань. Головною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.