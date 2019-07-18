Порошенко запросив євродепутатів на власні очі побачити наслідки російської агресії на Донбасі



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Петро Порошенко запросив усіх депутатів Європарламенту завітати до України Фото: Ірина Геращенко / Facebook

Порошенко в Європарламенті підняв питання російської агресії, невиконання Росією рішень морського трибуналу щодо моряків

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко запросив усіх депутатів Європарламенту завітати до України – на власні очі побачити наслідки російської агресії.

Про це за підсумками переговорів у стінах Європейського парламенту заявила перша заступниця Голови Верховної ради Ірина Геращенко.

«Наш ключовий меседж для європейських партнерів – це звільнення Донбасу і Криму. Це тиск на Росію заради звільнення всіх українців, які знаходяться на окупованих територіях і в в'язницях Кремля. Дуже важливі зустрічі в форматі лідерів усіх груп і фракцій, які тут є, керівництва цих груп і фракцій, неформальної групи друзів. І Петро Порошенко запросив усіх депутатів Європарламенту завітати до України – на власні очі побачити наслідки російської агресії», – повідомила Геращенко.

Порошенко підняв питання російської агресії, невиконання Росією рішень морського трибуналу щодо моряків, закликав посилити азовський пакет санкцій, говорив про енергетичні ризики «Північного потоку 2»

Вона зазначила, що напередодні дебатів по резолюції щодо заручників Кремля російська делегація робить усе, аби пом’якшити формулювання документа. Тому активна участь української делегації надзвичайно важлива.

«У наступному парламенті ми так само активно працюватимемо для того, щоб мати особливий контакт і зв’язок із Європарламентом, мати ці дружні взаємини, для того щоб підтримувати і відстоювати Україну», – наголосила перший віце-спікер.

Нагадаємо, у новообраному Європарламенті 17 липня пройшла перша зустріч групи «Друзі України» і команди п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.