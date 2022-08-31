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Це крок назад. Томіленко розкритикував законопроєкт «Про медіа»

Альона Боженко
glavcom.ua
Це крок назад. Томіленко розкритикував законопроєкт «Про медіа»
Більшість представників ЗМІ не підтримують законопроєкт «Про медіа»
фото ілюстративне

Томіленко вимагає направити законопроєкт на аналіз до Венеціанської комісії

Схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої  ми звикли в Україні. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, відповідний законопроєкт – це «бажання влади отримати більше впливу на медіа». А сам документ не був поданий для широкого обговорення з журналістами, експертами і медійниками.

«Сьогодні у Верховній Раді у першому читанні проголосовано законопроєкт Про медіа. Автори змогли зібрати 233 голоси ЗА завдяки підтримці 12 депутатів колишньої ОПЗЖ. У повному складі не голосували депутати з ЄС та Голосу. Ухвалили новий законопроєкт, до якого внесли зміни лише кілька тижнів тому. Не було широкого обговорення з журналістами, експертами і медійниками. З того, що ми знаємо про нову редакцію законопроєкту, вони лише на 10% про зобов'язання перед ЄС. Решта тексту – бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи і закривати. І все це – за гроші платників податків», – написав Томіленко.

Він також додав, що більшість представників медіа такий закон не підтримують. Відтак Томіленко вимагає направити законопроєкт про медіа на аналіз до Венеціанської комісії.

«Чи є голоси ЗА серед журналістів? Є. Лічені голоси є. Але представники реальних онлайн і друкованих ЗМІ, які намагаються вижити на поруйнованому війною медіаринку, цей закон не підтримують. А представники теле і радіо компаній, які уже регулюються Нацрадою, цей закон не критикують…Ми вимагаємо направити законопроект про медіа на аналіз до Венеціанської комісії і не ухвалювати жодних рішень без висновків цієї поважної експертної організації», – зазначив Томіленко.

Нагадаємо, законопроєкт № 2693-д «Про медіа» був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 23 серпня на засіданні розглянув доопрацьований проєкт закону про медіа та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (на кшталт Netlix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.

Національна спілка журналістів України раніше закликала владу зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа»

29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з розгляду на найближчому пленарному засіданні законопроєкт «Про медіа», щоб гуманітарний комітет ще раз його розглянув й усунув «усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».

Теги: ЗМІ закон Верховна Рада

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