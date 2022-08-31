Це крок назад. Томіленко розкритикував законопроєкт «Про медіа»

Томіленко вимагає направити законопроєкт на аналіз до Венеціанської комісії

Схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, відповідний законопроєкт – це «бажання влади отримати більше впливу на медіа». А сам документ не був поданий для широкого обговорення з журналістами, експертами і медійниками.

«Сьогодні у Верховній Раді у першому читанні проголосовано законопроєкт Про медіа. Автори змогли зібрати 233 голоси ЗА завдяки підтримці 12 депутатів колишньої ОПЗЖ. У повному складі не голосували депутати з ЄС та Голосу. Ухвалили новий законопроєкт, до якого внесли зміни лише кілька тижнів тому. Не було широкого обговорення з журналістами, експертами і медійниками. З того, що ми знаємо про нову редакцію законопроєкту, вони лише на 10% про зобов'язання перед ЄС. Решта тексту – бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи і закривати. І все це – за гроші платників податків», – написав Томіленко.

Він також додав, що більшість представників медіа такий закон не підтримують. Відтак Томіленко вимагає направити законопроєкт про медіа на аналіз до Венеціанської комісії.

«Чи є голоси ЗА серед журналістів? Є. Лічені голоси є. Але представники реальних онлайн і друкованих ЗМІ, які намагаються вижити на поруйнованому війною медіаринку, цей закон не підтримують. А представники теле і радіо компаній, які уже регулюються Нацрадою, цей закон не критикують…Ми вимагаємо направити законопроект про медіа на аналіз до Венеціанської комісії і не ухвалювати жодних рішень без висновків цієї поважної експертної організації», – зазначив Томіленко.

Нагадаємо, законопроєкт № 2693-д «Про медіа» був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 23 серпня на засіданні розглянув доопрацьований проєкт закону про медіа та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (на кшталт Netlix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.

Національна спілка журналістів України раніше закликала владу зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа».

29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з розгляду на найближчому пленарному засіданні законопроєкт «Про медіа», щоб гуманітарний комітет ще раз його розглянув й усунув «усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».