Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті

«Главком» порахував, яку суму треба мати в кишені, щоб відпочити на Західній Україні

Війна в Україні зламала плани багатьох українців на відпустку. Через військові дії на півдні країни, доступ до Чорного та Азовського морів заблокований та є небезпечним для відпочивальників. Окуповані території, ракетні обстріли мирних міст, втрати робочих місць та засобів для існування, все це не сприяє відновленню туристичної сфери в Україні. Проте психологи наполягають: навіть у такий важкий період треба знаходити час на відпочинок, щоб не забувати піклуватися про психологічне здоров’я.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії Західна Україна мала попит серед туристів. Тут вистачить і декількох днів, щоб відпочити тілом та душею, і навіть оздоровитися, бо у Карпатах багато санаторіїв і джерел із мінеральною лікувальною водою. Зараз українці віддають перевагу відпочинку в Закарпатській області. Саме цей регіон відрізняється значно меншою кількістю повітряних тривог.

Нині ціни в Закарпатті на відпочинок різняться: все залежить послуг, які турист бажає включити у свою відпустку.

За двомісний номер доведеться віддати від 650 грн за добу. За даними відомого туристичного ресурсу з пошуку житла для туристів booking.com найбільше варіантів з розміщення пропонується в діапазоні цін до 2 000 грн. Від 2 000 до 6 000 грн за ніч варіантів розміщення на сайті втричі менше.

Готелі, в яких вартість номерів стартує від 2 000 грн, здебільшого спеціалізуються на спа-процедурах, мають власні басейни, або вихід до водойми на території закладу розміщення, власні ресторани та кафе, де можна харчуватися під час відпочинку.

Для тих, хто подорожує компанією, вигідно розглянути оренду невеличкого будиночка, в якому буде кілька спалень та санвузлів, простора кухня та вітальня. Ціни на оренду котеджів починаються також від 2 000 грн за ніч.

Отже, якщо брати відпустку на 10 днів, то лише проживання обійдеться в середньому у понад 13 000 грн. До цієї вартості варто також додати вартість квитків на дорогу, харчування та дозвілля, яке кожен має для себе визначити індивідуально.

Більшість готелів включають сніданки у вартість номера, тому у таких закладах розміщення зупиняються більш охоче.

У Карпатах добре займатися пішим туризмом, кататися на велосипедах, квадроциклах чи влаштовувати кінні прогулянки. Можна сходити в гори, збирати ягоди та гриби, або ж на полонині влаштувати собі пікнік. Місцеві залюбки запропонують вам різноманітні екскурсії, а також – розслабитися у банях та чанах, які є у багатьох будиночках.