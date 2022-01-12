Відпочинок за 80 тисяч: туристи розповіли, як їх побили у Карпатах через зауваження (відео)
Компанія киян стверджує, що через зауваження про сніданок у готелі їм нахамили та побили
В одному із готелів у Карпатах побили туристів з Києва через начебто зауваження про несмачний сніданок. Про це йдеться у сюжеті «Вікон».
Туристи розповіли, що за проживання у готелі та сніданки їхня компанія з восьми осіб заплатила 80 тис. грн, але одній із дівчат не сподобався омлет і вона попросила його замінити.
«Адміністраторка сказала: «те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його куштую кожного ранку і мені все подобається». Розвернулась і пішла», – розповіла відпочивальниця.
Одна із туристок каже, що тоді вона обізвала адміністраторку «тупою вівцею». Конфлікт продовжився на рецепції готелю, куди дівчата прийшли скаржитись:
«Подруга почала її (адміністраторку, – ред.) знімати і вона просто вибігла із рецепції та схопила її за волосся», – додає туристка Христина Райгородська.
Тоді дівчат почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю накинулись і на них.
Туристи кажуть, що після бійки їх хотіли виселити з готелю та відмовились повертати гроші, але гості викликали поліцію.
У готелі коментувати інцидент відмовились. Туристи та адміністрація готелю написали заяви до правоохоронців.
Зазначимо, уіни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вінтоніва).
Нагадаємо, нещодавно президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.
4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.
До слова, туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище.