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    Відпочинок за 80 тисяч: туристи розповіли, як їх побили у Карпатах через зауваження (відео)

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    Дівчат після конфлікту почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю накинулись і на них - Відпочинок за 80 тисяч: туристи розповіли, як їх побили у Карпатах через зауваження (відео)
    Дівчат після конфлікту почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю накинулись і на них
    скріншот з відео

    Компанія киян стверджує, що через зауваження про сніданок у готелі їм нахамили та побили

    В одному із готелів у Карпатах побили туристів з Києва через начебто зауваження про несмачний сніданок. Про це йдеться у сюжеті «Вікон».

    Туристи розповіли, що за проживання у готелі та сніданки їхня компанія з восьми осіб заплатила 80 тис. грн, але одній із дівчат не сподобався омлет і вона попросила його замінити.

    «Адміністраторка сказала: «те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його куштую кожного ранку і мені все подобається». Розвернулась і пішла», – розповіла відпочивальниця.

    Одна із туристок каже, що тоді вона обізвала адміністраторку «тупою вівцею». Конфлікт продовжився на рецепції готелю, куди дівчата прийшли скаржитись:

    «Подруга почала її (адміністраторку, – ред.) знімати і вона просто вибігла із рецепції та схопила її за волосся», – додає туристка Христина Райгородська.

    Тоді дівчат почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю накинулись і на них.

    Туристи кажуть, що після бійки їх хотіли виселити з готелю та відмовились повертати гроші, але гості викликали поліцію.

    У готелі коментувати інцидент відмовились. Туристи та адміністрація готелю написали заяви до правоохоронців.

    Зазначимо, уіни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вінтоніва).

    Нагадаємо, нещодавно президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

    До слова, туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище.

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    Теги: відпочинок бійка туризм Карпати (гори) готель
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    Відпочинок за 80 тисяч: туристи розповіли, як їх побили у Карпатах через зауваження (відео)