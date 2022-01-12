Відпочинок за 80 тисяч: туристи розповіли, як їх побили у Карпатах через зауваження (відео)

Дівчат після конфлікту почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю накинулись і на них

Компанія киян стверджує, що через зауваження про сніданок у готелі їм нахамили та побили

В одному із готелів у Карпатах побили туристів з Києва через начебто зауваження про несмачний сніданок. Про це йдеться у сюжеті «Вікон».

Туристи розповіли, що за проживання у готелі та сніданки їхня компанія з восьми осіб заплатила 80 тис. грн, але одній із дівчат не сподобався омлет і вона попросила його замінити.

«Адміністраторка сказала: «те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його куштую кожного ранку і мені все подобається». Розвернулась і пішла», – розповіла відпочивальниця.

Одна із туристок каже, що тоді вона обізвала адміністраторку «тупою вівцею». Конфлікт продовжився на рецепції готелю, куди дівчата прийшли скаржитись:

«Подруга почала її (адміністраторку, – ред.) знімати і вона просто вибігла із рецепції та схопила її за волосся», – додає туристка Христина Райгородська.

Тоді дівчат почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю накинулись і на них.

Туристи кажуть, що після бійки їх хотіли виселити з готелю та відмовились повертати гроші, але гості викликали поліцію.

У готелі коментувати інцидент відмовились. Туристи та адміністрація готелю написали заяви до правоохоронців.

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