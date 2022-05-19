Кожен третій росіянин уже не має грошей на відпочинок

Більше третини росіян не можуть дозволити собі навіть відпочинок

Навіть тиждень відпочинку став для 35% росіян нездійсненною мрією

Росіяни уже частіше зізнаються у тому, що не мають грошей навіть на відпочинок. Про це пише портал SuperJob.

Так, 35% жителів Росії заявили, що не можуть оплатити навіть тиждень скромного відпочинку. Рік тому таких росіян було лише 30%. При цьому портал зазначає, що середня сума тижневого відпочинку на одну людину за рік майже не змінилася – 37 тис. рублів проти 36 тис. 2021-го.

Російські жінки планують скромніші і економніші відпустки – у середньому 33 тис. рублів проти 40 тис. у чоловіків. А ідеальним росіяни назвали відпочинок за 160 тис. рублів на тиждень.

Найбільші бюджети на відпочинок 2022 року у жителів Москви, а найменші – у тих, хто живе у Волгограді та Воронежі.

Нагадаємо, що росіяни перестали цікавитися чорноморським відпочинком у Краснодарському краї та Криму. Тож готелі на Кубані та в окупованому Росією Криму почали знижувати ціну на літній відпочинок.

Причому ситуація в Криму значно гірша, ніж на Кубані. Якщо в Анапі фіксується падіння бронювань на 25-30%, у Геленджику і Туапсе на 40%, то на Кримському півострові кількість заброньованих номерів знизилася від 40 до 85%, через закриття єдиного аеропорту в регіоні та близькості до театру подій російсько-української війни.

Російські ЗМІ також визнали, що жителі РФ масово відмовляються від відпочинку у Криму.