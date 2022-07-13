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    Українці однією фразою зіпсували росіянам відпочинок у США (відео)

    Ось такий напис бачили всі, хто відпочивав на пляжі у той момент - Українці однією фразою зіпсували росіянам відпочинок у США (відео)
    Ось такий напис бачили всі, хто відпочивав на пляжі у той момент
    скріншот з відео

    Невідомі підняли у небо літак із написом про російського президента

    Українці по всьму світу нагадують людям, що в Україні триває війна і хто є її винуватцем.

    Так, в США, на одному з пляжів Маямі, одна російська сім'я знімала свій відпочинок, коли над ними пролетів літак із розтяжкою: «Путін ху*ло! Свободу Україні!»

    «Ось ми на пляжі, ось моя доня, ось тато, оце літак, а оце...», – жінка, яка описувала все, що знімала, так і не завершила речення, адже прочитала напис, який стосується президента РФ. Кумедно було бачити, як її чоловік за секунду змінився в обличчі і більше не виглядав таким радісним.

    Нагадаємо, російський пропагандист Євген Піддубний, нахвалюючи армію загарбників, випадково показав переміщення колони російської артилерії вулицями окупованого Алчевська.

    Як повідомляють наші військові, це сталося у прямому ефірі на шоу Скабєєвої о 12:09, і дане відео одразу ж було передане нашим розвідникам.

    Теги: росія окупанти США війна пляжі літак Україна окупація #stoprussia
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    Українці однією фразою зіпсували росіянам відпочинок у США (відео)