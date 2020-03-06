Турчинов заявив, що готовий захищати Україну в будь-якому сегменті, але пропозицій не надходило



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Турчинов говорить, що новій владі його знання не потрібні

Колишній голова РНБО зазначив, що в питаннях безпеки вважає себе непоганим спеціалістом

Колишній секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов заявив, що готовий захищати Україну «в будь-якому сегменті», але від нової влади пропозицій не надходило. Про це він сказав в інтерв’ю «Крим.Реалії».

Турчинов зазначив, що в питаннях безпеки вважає себе непоганим спеціалістом.

«Я так розумію, що новій владі мої знання не потрібні. Я готовий служити на фронті в будь-якому випадку, але пропозицій не надходило. За віком через військкомат це вже не проходить. Проте я знаю, що як тільки буде складно, як тільки знову буде гаряче, знову мені доведеться використовувати свої знання, свої можливості, захищаючи країну. Я готовий її захищати на будь-якій посаді в будь-якому форматі. І на фронті, і в будь-якому сегменті безпеки нашої країни», – сказав Турчинов.

Нагадаємо, 17 травня 2019 року, за кілька днів до інавгурації президента Володимира Зеленського Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО. Тоді він заявив: «Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну».

Він працював на посаді секретаря РНБО з грудня 2014 року.

До відома, Турчинов: на Донбасі ще пів року тому припинили глушити російські телеканали.

Раніше Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну.