Парубій, Турчинов та ще дев’ятеро осіб вирішили взяти Пашинського на поруки



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Ряд політиків повідомили про готовність взяти екснардепа Пашинського на поруки

Суд сьогодні має заслухати аргументи політиків, які хочуть взяти Пашинського на поруки

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи висловили бажання взяти на поруки народного депутата VIII скликання Сергія Пашинського.

Адвокат Пашинського під час засіданні в Київському апеляційному суді щодо розгляду апеляції на арешт Пашинського заявив, що Турчинов, Парубій та інші колишні та чинні нардепи: Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Тетерук, Микола Величкович, Олександр Сочка, Сергій Висоцький, Костянтин Бондарєв, Олена Масоріна та Михайло Бондар вирішили взяти на поруки Пашинського.

Вони присутні на засіданні в суді. Суд сьогодні має заслухати їхні аргументи.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд сьогодні, 17 жовтня, розглядає апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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