Турчинов: на Донбасі ще пів року тому припинили глушити російські телеканали



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Довгий час на окупованій території, коли вмикали російський канал, була «пелена», нічого зрозуміти не можна було

Екссекретар РНБО вважає, що спочатку приходять російські ЗМІ, а потім - російські танки

Для протидії інформаційній агресії РФ вздовж лінії розмежування була побудована комплексна система інформаційної протидії, що локалізувала передачу сигналів з окупованої території та з Росії і забезпечувала стійкий прийом сигналу українського ТБ та радіо. Вже більше як пів року ця система не працює.

Про це колишній секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов сказав в інтерв'ю проєкту «Ісландія».

«Щоб якось обмежити вплив російських ЗМІ і російських пропагандистів, ми побудували вздвож лінії розмежування систему технологічних агрегатів, які нейтралізували російське телебаченя, які локалізували передачу сигналів з окупованої території, з території Росії та посилювали сигнал українського телебачення, українського радіо. Довгий час на окупованій території, коли вмикали російський канал, була «пелена», нічого зрозуміти не можна було», - заявив Турчинов.

За його словами, подібні системи для блокування сигналу планувалось встановити вздовж усього кордону України з Росією.

«На превеликий жаль, уже пів року тому всі ці установки відключили. Хто дав команду – мені невідомо. Вони не працюють, у нас значна частина Луганської і Донецької області можуть приймати не тільки російське телебачення, а й скажені сепаратистські канали, де взагалі просто якась психічно нездорова маячня відбувається», - додав колишній секретар РНБО.

На його думку, «спочатку приходять російські ЗМІ, а потім приходять російські танки».

«Ми це бачили на прикладі Криму, коли довгий час, особливо під час керівницітва Януковича було увімкнено зелене світло для російського телебачення, для російського радіо, для російських інших ЗМІ. Крим, Донецьк, Луганськ, коли народ дивився в більшості російські канали», - зазначив Турчинов.

Раніше Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну.

Нагадаємо, у Нацраді визнали: якщо кодують українські канали, люди дивляться російські.