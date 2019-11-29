Добкін у прямому ефірі погрожував вбити Порошенка, Турчинова та Парубія



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Михайло Добкін погрожував колишнім очільникам держави

Екснардеп закликав публічно повісити українських політиків і ввести військовий стан

Скандальний колишній нардеп Михайло Добкін у прямому ефірі погрожував вбивством п’ятому президенту України Петру Порошенку, ексголові парламенту Андрію Парубію, колишньому Секретарю Ради національної безпеки Олександру Турчинову та очільнику політичної партії «Свобода» Олегу Тягнибоку.

Свої заяви проросійський політик оприлюднив під час програми «Кожен із нас президент», яка виходить на телеканалі ZIK.

«Необхідно на місяць-два, максимум три, ввести в країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі, там, де пролилася перша кров людей, повісити Порошенка, Турчинова, це диво з керівництва «Свободи» Тягнибока», - сказав він.

Водночас Парубія Добкін запропонував «повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі».

«Там, де він пролив кров і спалив ні в чому не винних людей», - додав екснардеп.

На думку Добкіна, поки «ці люди живі чи перебувають на свободі», вони не дадуть розібратися з юридичної точки зору, хто був винен у загибелі десятків людей.

Зазначимо, сам ефір від 26 листопада, проте звернули увагу на нього тільки зараз.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

Детективи Державного бюро розслідувань 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.