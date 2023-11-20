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У Черкасах на території монастиря УПЦ МП виникли сутички (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Черкасах на території монастиря УПЦ МП виникли сутички (фото, відео)
фото: Суспільне Черкаси

Парафіяни Московської церкви мали до 20 листопада покинути територію монастиря

У Черкасах 20 листопада на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ МП виник конфлікт між вірянами та жителями міста. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що парафіяни УПЦ МП мали до 20 листопада покинути територію монастиря, оскільки священник і громада перейшли до ПЦУ. Однак ніхто територію монастиря не покинув.

Сьогодні там виникли заворушення.

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«Парафіяни мали до сьогодні покинути територію монастиря, однак не зробили цього. Ми показали ще в четвер, що є документи, що це православна церква України і щоб вони покинули приміщення, бо вони незаконно тут живуть. Раніше тут була російська православна церква, тепер тут українська церква. Російська православна церква може бути собі в Росії», – заявив військовий капелан отець Назарій.

У монастирі виявили російську літературу, зображення патріархів Кирила та Феодосія.

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фото: Суспільне Черкаси

Також сутички підтвердили у поліції. Правоохоронці, які присутні на місці, здійснюють заходи для забезпечення громадського порядку та уникнення подальших сутичок. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату.

Теги: Московська церква в Україні Черкаси

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