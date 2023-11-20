У Черкасах на території монастиря УПЦ МП виникли сутички (фото, відео)

Парафіяни Московської церкви мали до 20 листопада покинути територію монастиря

У Черкасах 20 листопада на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці колишньої УПЦ МП виник конфлікт між вірянами та жителями міста. Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що парафіяни УПЦ МП мали до 20 листопада покинути територію монастиря, оскільки священник і громада перейшли до ПЦУ. Однак ніхто територію монастиря не покинув.

Сьогодні там виникли заворушення.

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«Парафіяни мали до сьогодні покинути територію монастиря, однак не зробили цього. Ми показали ще в четвер, що є документи, що це православна церква України і щоб вони покинули приміщення, бо вони незаконно тут живуть. Раніше тут була російська православна церква, тепер тут українська церква. Російська православна церква може бути собі в Росії», – заявив військовий капелан отець Назарій.

У монастирі виявили російську літературу, зображення патріархів Кирила та Феодосія.

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фото: Суспільне Черкаси

Також сутички підтвердили у поліції. Правоохоронці, які присутні на місці, здійснюють заходи для забезпечення громадського порядку та уникнення подальших сутичок. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

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Нагадаємо, 23 червня 2022 року міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату.