Міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату

Петицію підтримали 30 депутатів Черкаської міськради

Сьогодні черкаська міська рада проголосувала за заборону діяльності церков Української православної церкви московського патріархату на території міста. Про це повідомляє Укрінформ.

30 депутатів Черкаської міськради підтримали петицію щодо заборони УПЦ (МП).

Частина промовців стверджувала, що в органів місцевого самоврядування немає повноважень для заборони діяльності церкви. Інші наполягали на підтримці петиції й пропонували звернутися до парафіян московської церкви, щоби вони не несли туди свої кошти.

«Ми маємо чітко заявити про свою позицію. Українська православна церква має ухвалити рішення: вона підтримує Росію чи з українським народом», – висловився за підтримку петиції депутат Павло Карась.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.



