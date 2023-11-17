Військовий ЗСУ розповів, навіщо священники УПЦ МП їздять на фронт

Представники Московської церкви в Україні публікують у відкритому доступі фотографії з лінії фронту

Митрополит УПЦ МП Августин викладає фото з передової в мережу. Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram-каналі.

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За словами військового, священики Московської церкви в Україні їздять лінією фронту, відверто демонструючи це у мережі.

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Митрополит УПЦ МП Августин викладає фото з передової в мережу фото: Telegram/Анатолій Штефан

«Шапіто під керівництвом Лукавого Августина та його прихильників продовжується. Московські попи і надалі вільно шастають всією лінією фронту, викладаючи всі фото у вільний доступ», – йдеться у повідомленні.

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Офіцер ЗСУ зауважив, що, можливо, хтось колись наважиться зняти з них шеврони бойових медиків та бойових підрозділів.

Штефан нагадав, що один факт зі своєї біографії митрополит Августин старанно намагається приховати.

«За ці роки, майже всюди почистили цю інформацію, але... Але я все пам'ятаю. Війна почалася не у 2022 році, а в далекому 2014. Тримай Адам Іванович тобі привіт з далекого 2014», – написав він.

Також Штефан опублікував фото, на якому митрополит Августин разом з Луганським м. Пантелеймоном (Поворознюком), який 30 вересня 2022 року був у Москві разом з іншими колаборантами та брав участь у Кремлі в проголошенні незаконної анексії українських територій.

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Митрополит Августин фото: Анатолій Штефан

Митрополит Августин разом з луганським митрополитом Пантелеймоном (Поворознюком)

Нагадаємо, митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина раніше додали на сайт «Миротворець». Він потрапив до списку за розповсюдження кремлівської пропаганди та участь в інформаційно-пропагандистських заходах Росії і є противником незалежності українського православ'я від підконтрольної РФ РПЦ.

До слова, митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович – «Главком») взяв участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії. Також митрополит Білоцерківський і Богуславський взяв участь конференції, організованій місцевою парафією РПЦ.