Церква, що працює під вивіскою «УПЦ», керується з Москви – вердикт суду

Суд визнав, що згідно зі статутом РПЦ, УПЦ є «самокерованою церквою в складі Російської церкви»

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

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Також апеляційний суд наголосив, що керівник УПЦ митрополит обирається пожиттєво єпископатом УПЦ і благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі. Митрополит Київський і всієї України є постійним членом Священного Синоду РПЦ – керівного органу цього релігійного об’єднання.

Суд підтвердив канонічний зв’язок УПЦ МП із Російською церквою витяг з судового реєстру

До того ж суд визнав, що згідно зі статутом РПЦ, УПЦ є «самокерованою церквою в складі Російської церкви», а архієреї УПЦ є членами керівних органів цього релігійного об’єднання і у своїй діяльності керується рішеннями РПЦ; управлінські документи та керівні органи погоджуються керівними органами РПЦ.

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«Київська Митрополія УПЦ як адміністративний центр, керівний орган УПЦ, та Почаївська Свято-Успенська Лавра як структурний підрозділ УПЦ, входять до складу релігійного об`єднання «УПЦ», яке, у свою чергу, є частиною РПЦ, керується рішеннями органів управління РПЦ, а повноважні представники УПЦ входять до органів управління РПЦ. Таким чином, відповідач дійшов вірного висновку про застосовність до позивачів ознак, визначених частиною восьмою статті 12 Закону, та, як наслідок, про наявність у них зобов’язань, передбачених частиною сьомою цієї ж статті», – вважає апеляційний суд.

Нагадаємо, влітку 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Російської православної церкви.

Суд першої інстанції навесні дійшов однозначних висновків: релігійна структура, яка називає себе Українська православна церква (і вимагає, аби до цієї назви навіть не додавали уточнення «Московського патріархату») попри все-таки входить до складу Російської православної церкви! Варто наголосити: ухвалення доленосного судового рішення відбувалося вже на другому році загарбницького повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою апеляційна інстанція наприкінці осені підтвердила законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.

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До слова, ще у 2019 році Мінкульт оприлюднив перелік релігійних організацій УПЦ (їх кілька сотень), які до назв мали додати словосполучення «в єдності з Російською православною церквою». Якраз це і стало фіналізацією результатів релігієзнавчої експертизи.