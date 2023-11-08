Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Церква, що працює під вивіскою «УПЦ», керується з Москви – вердикт суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Церква, що працює під вивіскою «УПЦ», керується з Москви – вердикт суду
Керівник УПЦ МП митрополит обирається пожиттєво єпископатом УПЦ і благословляється Святішим патріархом Московським і всієї Русі
фото з відкритих джерел

Суд визнав, що згідно зі статутом РПЦ, УПЦ є «самокерованою церквою в складі Російської церкви»

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

Також апеляційний суд наголосив, що керівник УПЦ митрополит обирається пожиттєво єпископатом УПЦ і благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі. Митрополит Київський і всієї України є постійним членом Священного Синоду РПЦ – керівного органу цього релігійного об’єднання.

Суд підтвердив канонічний зв’язок УПЦ МП із Російською церквою
Суд підтвердив канонічний зв’язок УПЦ МП із Російською церквою
витяг з судового реєстру

До того ж суд визнав, що згідно зі статутом РПЦ, УПЦ є «самокерованою церквою в складі Російської церкви», а архієреї УПЦ є членами керівних органів цього релігійного об’єднання і у своїй діяльності керується рішеннями РПЦ; управлінські документи та керівні органи погоджуються керівними органами РПЦ.

«Київська Митрополія УПЦ як адміністративний центр, керівний орган УПЦ, та Почаївська Свято-Успенська Лавра як структурний підрозділ УПЦ, входять до складу релігійного об`єднання «УПЦ», яке, у свою чергу, є частиною РПЦ, керується рішеннями органів управління РПЦ, а повноважні представники УПЦ входять до органів управління РПЦ. Таким чином, відповідач дійшов вірного висновку про застосовність до позивачів ознак, визначених частиною восьмою статті 12 Закону, та, як наслідок, про наявність у них зобов’язань, передбачених частиною сьомою цієї ж статті», – вважає апеляційний суд.

Нагадаємо, влітку 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Російської православної церкви.

Суд першої інстанції навесні дійшов однозначних висновків: релігійна структура, яка називає себе Українська православна церква (і вимагає, аби до цієї назви навіть не додавали уточнення «Московського патріархату») попри все-таки входить до складу Російської православної церкви! Варто наголосити: ухвалення доленосного судового рішення відбувалося вже на другому році загарбницького повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою апеляційна інстанція наприкінці осені підтвердила законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.

До слова, ще у 2019 році Мінкульт оприлюднив перелік релігійних організацій УПЦ (їх кілька сотень), які до назв мали додати словосполучення «в єдності з Російською православною церквою». Якраз це і стало фіналізацією результатів релігієзнавчої експертизи.

Читайте також: Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i»
Теги: Московська церква в Україні суд РПЦ релігія Мінкульт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення у справі квартир нардепів
Рада приховала інформацію про службові квартири нардепів. Євросуд ухвалив рішення
10 жовтня, 15:00
Гундяєв назвав свій портрет «найкращим з будь-коли написаних»
«Гундяєв обернувся до Бога задом». Стала відома історія скандальної картини
12 жовтня, 18:38
У парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження
12 жовтня, 21:47
Окрім довічного ув'язнення, із підсудного стягнули 13 тисяч гривень за судові витрати
Одеський суд призначив довічне ув’язнення покійному зраднику Кирилу Стремоусову
18 жовтня, 11:43
Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви
Сьогодні Рада може зробити перший крок до заборони Московської церкви
19 жовтня, 09:33
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
19 жовтня, 18:56
Ігор Коломойський у залі суду, 27 жовтня 2023 року
Коломойський знову прибув до суду (відео)
27 жовтня, 12:33
Чоловік зазначив, що його пенсії ледве вистачає на харчування
Аліменти на батьків. Пенсіонер відсудив у дочки чверть доходів до кінця життя
1 листопада, 11:13
Військовий з Рівненщини отримав п'ять років тюрми за залишення місця служби
Суд призначив суворе покарання військовому з Рівненщини, який залишив місце служби
1 листопада, 13:35

Кримінал

Церква, що працює під вивіскою «УПЦ», керується з Москви – вердикт суду
Церква, що працює під вивіскою «УПЦ», керується з Москви – вердикт суду
У храмах УПЦ МП на Закарпатті проходять обшуки (фото)
У храмах УПЦ МП на Закарпатті проходять обшуки (фото)
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова
Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова
ДТП на Тернопільщині: суддя, син якої був за кермом, померла в лікарні
ДТП на Тернопільщині: суддя, син якої був за кермом, померла в лікарні
Закупівля неякісної форми: ексзаступник міністра оборони підозрюється у розтраті майже млрд грн
Закупівля неякісної форми: ексзаступник міністра оборони підозрюється у розтраті майже млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
12K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9502
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
7204
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6048
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
5088
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту