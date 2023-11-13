Священник УПЦ МП, який хотів відокремити Закарпаття від України отримав повістку

Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору перебуває під слідством й домашнім арештом

Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Димитрію Сидору, якого звинувачують в розпалювання релігійної ворожнечі, прийшла повістка. Про це він повідомив у Telegram.

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За словами Сидора, окрім того, що він перебуває під слідством й домашнім арештом, йому у його 68 років тепер треба терміново явитися у військкомат. Настоятель зазначив, що відносно своєї повістки він проконсультувався з адвокатами.

«Я визвав адвокатів. Один каже, що це провокація...Другий адвокат каже, що треба з адвокатом піти, але вияснилося, що військкомат є воєнним об'єктом, там нікого не пускають. Третій каже: давайте журналістів покличемо. Виявляється, біля військкомату не можна фотографувати», – сказав отець Сидор.

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Сидор також оприлюднив повістку, яку отримав.

Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Димитрію Сидору прийшла повістка фото: скріншот

Димитрій Сидор вважається духовним лідером політичної течії закарпатського русинства, націленої на відокремлення Закарпатської області від України.

2012 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок, винесений протоєрею Димитрію Сидору Апеляційним судом Закарпатської області – три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Главу «Cойму підкарпатських русинів» притягнули до кримінальної відповідальності за «меморандум», прийнятий на «конгресі русинів» 25 жовтня 2008 в Мукачеві. Текст «меморандуму» містив «Акт проголошення відновлення русинської державності». У 2011 році священник Димитрій Сидор заявляв про право русинів «зі зброєю в руках захищати свою свободу» від України.

Заяви та діяльність Сидора широко підтримувала російська пропаганда.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

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