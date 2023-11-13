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Священник УПЦ МП, який хотів відокремити Закарпаття від України отримав повістку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Священник УПЦ МП, який хотів відокремити Закарпаття від України отримав повістку
Димитрій Сидор вважається духовним лідером політичної течії закарпатського русинства, націленої на відокремлення Закарпатської області від України
фото: скріншот з відео

Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору перебуває під слідством й домашнім арештом

Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Димитрію Сидору, якого звинувачують в розпалювання релігійної ворожнечі, прийшла повістка. Про це він повідомив у Telegram.

За словами Сидора, окрім того, що він перебуває під слідством й домашнім арештом, йому у його 68 років тепер треба терміново явитися у військкомат. Настоятель зазначив, що відносно своєї повістки він проконсультувався з адвокатами.

«Я визвав адвокатів. Один каже, що це провокація...Другий адвокат каже, що треба з адвокатом піти, але вияснилося, що військкомат є воєнним об'єктом, там нікого не пускають. Третій каже: давайте журналістів покличемо. Виявляється, біля військкомату не можна фотографувати», – сказав отець Сидор. 

Сидор також оприлюднив повістку, яку отримав.

Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Димитрію Сидору прийшла повістка
Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Димитрію Сидору прийшла повістка
фото: скріншот

Димитрій Сидор вважається духовним лідером політичної течії закарпатського русинства, націленої на відокремлення Закарпатської області від України.
2012 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок, винесений протоєрею Димитрію Сидору Апеляційним судом Закарпатської області – три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Главу «Cойму підкарпатських русинів» притягнули до кримінальної відповідальності за «меморандум», прийнятий на «конгресі русинів» 25 жовтня 2008 в Мукачеві.

Текст «меморандуму» містив «Акт проголошення відновлення русинської державності».

У 2011 році священник Димитрій Сидор заявляв про право русинів «зі зброєю в руках захищати свою свободу» від України.
Заяви та діяльність Сидора широко підтримувала російська пропаганда.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

До слова, на початку листопада цього року стало відомо, що московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.

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Теги: військомат священник Ужгород Московська церква в Україні повістка

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