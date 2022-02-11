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    У Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому (фото)

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    Водій таксі керував авто, перебуваючи в стані наркотичного сп&rsquo;яніння - У Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому (фото)
    Водій таксі керував авто, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння
    фото: Патрульна поліція Чернігівської області

    Чоловік в’їхав у припарковану автівку.

    У Чернігові водій таксі, перебуваючи за кермом, впав у наркотичну кому. Про це повідомила пресслужба управління патрульної поліції в області.

    Згідно з інформацією, на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Гетьмана Полуботка – Renault Logan наїхав на припаркований Mercedes Benz C 200. Постраждалих у ДТП немає, але, за словами заявника, водій Renault дивно поводиться.

    «Патрульні, які прибули на місце, побачили, що на задньому сидінні Renault сидить чоловік, який був у дуже хворобливому стані – дихав, однак майже не реагував на зовнішні подразники. Інспектори негайно викликали швидку допомогу. За кілька хвилин його шпиталізували з попереднім діагнозом «кома», – уточнили в патрульній поліції.

    Опитавши водія Mercedes та свідка автопригоди, патрульні попередньо з’ясували, що Renault Logan, що використовується для надання послуг з перевезення пасажирів в режимі таксі, рухався вулицею і з невідомих причин наїхав на Mercedes, що стояв на місці для паркування без жодного руху. Чоловік, якого забрала швидка, – водій таксі.

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    У Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому (фото)
    У Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому (фото)
    У Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому (фото)
    фото: Патрульна поліція Чернігівської області

    Пізніше з медзакладу до управління патрульної поліції повідомили, що стан коми 37-річного громадянина, якого доправили на швидкій з місця ДТП, зумовлений вживанням наркотичного засобу. Водій керував авто, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння.

    Коли чоловік прийшов до тями і його стан здоров’я дозволив спілкуватися з правоохоронцями, патрульні склали на нього два адмінпротоколи: за ст. 130 (Керування в стані наркотичного сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як раніше повідомлялося, у Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці.

    Теги: таксі ДТП водій ПДР Чернігів перевезення
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    У Чернігові водій таксі за кермом впав у наркотичну кому (фото)