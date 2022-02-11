ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування

Венедіктова: людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше

Відносно поліцейських і прокурорів проведуть розслідування у справі про ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генерального прокурора. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

Зокрема вона заявила, що «людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше».

«Генеральна інспекція офісу генпрокурора в п'ятницю внесе відомості до ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведено повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб», – повідомила генпрокурор.

Венедиктова бере справу під особистий контроль.

«Попри впізнаваність особи, ймовірно, причетного до скоєння цього злочину, що спричинила смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на його можливості і зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно і неупереджено», – заявила вона.

Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.