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    ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування

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    Венедіктова бере справу&nbsp;ДТП з машиною Ярославського під особистий контроль - ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування
    Венедіктова бере справу ДТП з машиною Ярославського під особистий контроль

    Венедіктова: людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше

    Відносно поліцейських і прокурорів проведуть розслідування у справі про ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генерального прокурора. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

    Зокрема вона заявила, що «людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше».

    «Генеральна інспекція офісу генпрокурора в п'ятницю внесе відомості до ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведено повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб», – повідомила генпрокурор.

    Венедиктова бере справу під особистий контроль.

    «Попри впізнаваність особи, ймовірно, причетного до скоєння цього злочину, що спричинила смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на його можливості і зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно і неупереджено», – заявила вона.

    Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

    До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

    Теги: Генпрокурор ДТП Офіс Генерального прокурора смерть водій розслідування Олександр Ярославський Ірина Венедіктова
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    ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування