Смертельна ДТП на Київщині: чоловіка переїхало декілька автівок

Причини та обставини трагедії поки невідомі, свідків аварії немає

Від отриманих травм чоловік загинув на місці

У Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

Смертельна аварія сталася на вулиці Соборна, пішохода переїхав спочатку легковий автомобіль, а потім маршрутне таксі. Від отриманих травм потерпілий загинув.

Причини та обставини трагедії поки невідомі, свідків аварії немає.

Нагадаємо, у Києві під колесами вантажівок загинули двоє чоловіків. Також 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.