ДТП з авто Ярославського: справу хотіли сфальсифікувати, звільнено начальника поліції

Монастирський звільнив очільника поліції Харківщини за підозру чоловіку, який перебував у іншому місці

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Причина – спроба слідчих сфальсифікувати справу про смертельну ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського. Про це Монастирський повідомив у Facebook.

«До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно ухвалив рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікування справи про ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського», – повідомив міністр.

За його словами, сьогодні слідчі місцевої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру на водія машини Ярославського, який заявив, що нібито він був за кермом автомобіля на момент смертельної ДТП.

«Однак уже сьогодні стало відомо, що ця особа знаходилася під час ДТП в іншому місці. Через спроби приховати цей злочин та надання свідомо неправдивих показань справу має бути передано до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об'єктивного розслідування», – додав Монастирський.

Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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