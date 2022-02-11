З'явилося відео із кортежем Ярославського після ДТП

На відео з камер спостереження потрапили два автомобілі з кортежу Ярославського

Українська правда опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП.

На відео з камер спостереження потрапили два автомобілі з кортежу. У тому числі та машина, яка потрапила до ДТП.

Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.