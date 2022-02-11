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    З'явилося відео із кортежем Ярославського після ДТП

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    Камери спостереження зафіксували кортеж Ярославського - З'явилося відео із кортежем Ярославського після ДТП
    Камери спостереження зафіксували кортеж Ярославського
    фото: кадр із відео

    На відео з камер спостереження потрапили два автомобілі з кортежу Ярославського

    Українська правда опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП.

    На відео з камер спостереження потрапили два автомобілі з кортежу. У тому числі та машина, яка потрапила до ДТП.

    Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

    До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

    Теги: МВС ДТП смерть водій Українська правда Олександр Ярославський
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    З'явилося відео із кортежем Ярославського після ДТП