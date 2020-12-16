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    Суспільство

    У фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» погіршився слух у СІЗО

    • Розсилка
    У Абдулгазієва виникли проблеми зі слухом - У фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» погіршився слух у СІЗО
    У Абдулгазієва виникли проблеми зі слухом

    Адвокат чекає етапування фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в Ростов-на-Дону

    Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму у вівторок, 15 грудня, відхилив апеляцію захисту у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» на обмеження терміну ознайомлення адвоката з матеріалами одного з фігурантів справи Тофіка Абдулгазієва.

    Про це адвокат Еміль Курбедінов розповів «Кримській солідарності».

    Він додав, що у Абдулгазієва у СІЗО почалися проблеми зі слухом.

    «Він погано чує тепер. Він не знає, що з вухами відбувається, але слух у нього погіршився. Одне вухо трохи чує, більш-менш, інше – дуже погано чує», – розповів Курбедінов.

    За словами Кубердінова, матеріали цієї справи вже направлені у Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону у Росії.

    «Ми чекаємо етапування хлопців в Ростов-на-Дону», – наголосив адвокат.

    Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 16 жовтня розглянув клопотання слідчого ФСБ про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи щодо фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

    Суд частково задовольнив клопотання слідства і встановив термін ознайомлення до 20 листопада.

    27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

    Теги: Крим кримські татари суд ФСБ СІЗО адвокат активісти
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