Адвокат дав пораду українцям, які потрапили до реєстру боржників

За рік Єдиний реєстр боржників поповнився на 300 тис. осіб

Адвокат Андрій Стеблевський в ефірі телеканалу «Україна 24» дав пораду українцям, які знайшли своє прізвище в Єдиному реєстрі боржників, але не мають інформації про якісь боргові зобов'язання.

«У цьому реєстрі зазначається, якщо виконується якесь судове рішення, хто є виконавцем – Державна виконавча служба чи приватний виконавець. Якщо немає ніяких відомостей і особа не отримувала ніякої інформації, що в неї є якісь боргові зобов'язання, і вона має їх платити, вона може звернутися до цих виконавців для того, щоб ознайомитись з виконавчим провадженням, зробити з нього копії. Як боржник за виконавчим провадженням особа має право це робити», – розповів юрист.

За його словами, звертатись треба «як усно, так і письмово з підтвердженням, що це звернення було».

«Наразі виконавці зловживають карантинними обмеженнями, не проводять прийом громадян, порушують їхні права і інтереси, і при цьому продовжують часто не відповідати на їхні звернення і продовжують вчиняти виконавчі дії… До цього свавілля треба бути готовим, треба фіксувати для того, якщо доведеться судитись, скаржитись на виконавців, треба довести, що діалогу з виконавцями не було. Інформацію, яку вони повинні були надавати, вони не надавали», – пояснив Стеблевський.

Адвокат пояснив, як мають діяти боржники:

«Якщо ми знаходимо себе в єдиному реєстрі боржників, або отримали якогось листа від виконавця, що є боргове зобов'язання, і ніякої іншої інформації ми не отримували, немає судового рішення, що особа винна, звертаємося до приватного виконавця усно, готуємо кілька письмових звернень-примірників, подаємо, якщо є можливість, через канцелярію, з позначкою на своїй копії про прийняття... Масово стоять скриньки у виконавчих службах для прийняття кореспонденції, туди можна кинути, але можуть бути ризики, що кинув в скриньку, підтвердження немає і до певного виконавця воно не надійде. Підтвердити це не зможеш. Є пошта, є варіант відправлення своєї кореспонденції цінним листом з описом вкладення, де ти чітко зазначаєш, що це заява до Державної виконавчої служби про надання інформації щодо боргу за певним виконавчим провадженням».

Також Стеблевський розповів, чи можуть людям з реєстру боржників обмежити виїзд за кордон:

«Обмеження і заборона виїзду за кордон можливі у разі злісного ухилення від виконання судового рішення. Це має бути підтверджено, таке рішення ухвалюється виключно судами. Суди не завжди задовольняють відповідні клопотання виконавців… Не одразу це обмеження набуває чинності та діє після того, як відкрито виконавче провадження».

Зазначимо, сьогодні понад 2 млн українців перебувають у Єдиному реєстрі боржників. За останній рік їхня кількість зросла на 18% – на 300 тис. людей.

Зростання кількості боржників можна пов'язати з декількома причинами. Це заборгованості, що виникли під час карантину, збільшення відсотку боргів, що продаються комунальними службами та банками професіональним колекторським компаніям. Значний вплив на заповнення Єдиного реєстру боржників мали введення відеофіксації порушень ПДР та поява інспекції з паркування.