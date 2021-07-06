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    У Тбілісі сталися сутички під час акції на підтримку ЛГБТ. Ситуація загострюється

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    Уже два дні у Тбілісі не вщухають сутички між прихильниками та противниками ЛГБТ - У Тбілісі сталися сутички під час акції на підтримку ЛГБТ. Ситуація загострюється
    Уже два дні у Тбілісі не вщухають сутички між прихильниками та противниками ЛГБТ

    Між таборами радикалів та активістів полетіло каміння

    У столиці Грузії Тбілісі відбувається акція підтримки ЛГБТ-спільноти. А паралельно з нею поряд влаштували протест її противники. Під час цього сталися сутички між прихильниками ЛГБТ-руху та радикалами, внаслідок яких у бік учасників акції полетіло каміння. Про це інформує телеграм-канал Протести у світі.

    Радикали закидали активістів камінням, петардами, склом через колону силовиків, яка розділяла дві групи учасників. Силовики змушені були затримувати провокаторів.

    Наразі стало відомо, що поліція не справляється з агресивним натовпом. Кілька радикалів зірвали прапор Європейського Союзу та спалили його.

    5 липня у Тбілісі мав відбутися «Марш гідності», однак його довелося скасувати через спротив противників. Вони напали на офіс активістів та спалили прапори ЛГБТ-спільноти.

    Крім того, радикали напали на журналістів, які висвітлювали подію. Постраждало близько 40 осіб, четверо з них отримали травми різного ступеню важкості та шпиталізовані.
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    Теги: акція ЛГБТ Грузія протест
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    У Тбілісі сталися сутички під час акції на підтримку ЛГБТ. Ситуація загострюється