У Тбілісі сталися сутички під час акції на підтримку ЛГБТ. Ситуація загострюється

У столиці Грузії Тбілісі відбувається акція підтримки ЛГБТ-спільноти. А паралельно з нею поряд влаштували протест її противники. Під час цього сталися сутички між прихильниками ЛГБТ-руху та радикалами, внаслідок яких у бік учасників акції полетіло каміння. Про це інформує телеграм-канал Протести у світі.

Радикали закидали активістів камінням, петардами, склом через колону силовиків, яка розділяла дві групи учасників. Силовики змушені були затримувати провокаторів.

Наразі стало відомо, що поліція не справляється з агресивним натовпом. Кілька радикалів зірвали прапор Європейського Союзу та спалили його.



5 липня у Тбілісі мав відбутися «Марш гідності», однак його довелося скасувати через спротив противників. Вони напали на офіс активістів та спалили прапори ЛГБТ-спільноти.

Крім того, радикали напали на журналістів, які висвітлювали подію. Постраждало близько 40 осіб, четверо з них отримали травми різного ступеню важкості та шпиталізовані.