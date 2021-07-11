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    Протести в Грузії. Люди вимагають відставки уряду (фото)

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    До ранку уряд Грузії має піти у відставку - Протести в Грузії. Люди вимагають відставки уряду (фото)
    До ранку уряд Грузії має піти у відставку

    Тисячі протестувальників вийшли в центр Тбілісі після новини про смерть телеоператора

    У столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагають, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

    Такого рішення люди очікують після смерті оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава. Його та ще майже пів сотні журналістів жорстоко побили під час висвітлення заворушень 5 липня. Про це інформує Новини-Грузія.

    «Гарібашвілі має піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку», – заявила редакторка газети «Хроніка+» Елісо Кіладзе на мітингу біля парламенту Грузії.

    Акція проходить під слоганом «Система вбиває! Виходь за життя!». До мітингу приєдналися політики, громадські активісти та тисячі простих грузинів.

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    Фото Новини-Грузія
    Фото Новини-Грузія

    Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

    Протестні пікети і акції на знак солідарності з журналістами протягом усього дня тривають в різних містах Грузії. Крім Тбілісі, громадяни вийшли на вулиці в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі, Телаві.

    Нагадаємо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

    Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

    За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів.

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    Теги: ЗМІ акція ЛГБТ смерть Грузія активісти уряд
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    Протести в Грузії. Люди вимагають відставки уряду (фото)