Протести в Грузії. Люди вимагають відставки уряду (фото)

Тисячі протестувальників вийшли в центр Тбілісі після новини про смерть телеоператора

У столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагають, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

Такого рішення люди очікують після смерті оператора телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава. Його та ще майже пів сотні журналістів жорстоко побили під час висвітлення заворушень 5 липня. Про це інформує Новини-Грузія.

«Гарібашвілі має піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку», – заявила редакторка газети «Хроніка+» Елісо Кіладзе на мітингу біля парламенту Грузії.

Акція проходить під слоганом «Система вбиває! Виходь за життя!». До мітингу приєдналися політики, громадські активісти та тисячі простих грузинів.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

Протестні пікети і акції на знак солідарності з журналістами протягом усього дня тривають в різних містах Грузії. Крім Тбілісі, громадяни вийшли на вулиці в Батумі, Зугдіді, Горі, Руставі, Телаві.

Нагадаємо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів.

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