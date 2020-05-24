У Харківській обласній інфекційній лікарні 20 медиків захворіли коронавірусом



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У Харківській області станом на 24 квітня зафіксовано 910 випадків захворювання на коронавірус

Серед хворих - директор закладу, завідувач відділенням, двоє анестезіологів і двоє лікарів

У Харківській обласній інфекційній лікарні станом на 24 квітня 20 медиків заразилися коронавірусом, серед них директор закладу, завідувач відділенням, двоє анестезіологів і двоє лікарів. Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОДА.

Зазначається, що у відділенні інтенсивної терапії (в реанімації, за даними на ранок 24 травня, знаходиться 8 пацієнтів, троє з яких підключені до апаратів ШВЛ) наразі працюють 5 анестезіологів. «Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються», - запевнили в обладміністрації.

«На сьогодні закладом фактично керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти Валентина Маслова, яка працює в інфекційній лікарні за сумісництвом. Зараз лікарня буде основним місцем її роботи. Офіційно обов'язки на Валентину Маслову покладуть з вівторка. Методичну допомогу також надає директор Обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар», - пояснили в ОДА.

Нагадаємо, про інфікування директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова стало відомо ввечері у п’ятницю, 22 травня. Директор лікарні госпіталізований.

У Харківській області станом на 24 квітня зафіксовано 910 випадків захворювання на коронавірус.

До відома, у Харкові з 25 травня відновлює роботу метро.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.