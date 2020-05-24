В Україні немає різкого зниження захворюваності на коронавірус, – Степанов



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Степанов наголосив на важливості дотримання рекомендацій МОЗ щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби

«Українці ще тривалий час користуватимуться елементарними засобами захисту» – міністр

В Україні не спостерігається різке зниження захворюваності на Covid-19, упродовж місяця кількість нових випадків щодня коливається у межах 350-550 хворих.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 24 травня.

«В нас немає різкого зниження захворюваності по Covid-19. Ми бачимо, що протягом місяця ми коливаємось в одних і тих же рамках – від 350 до 550 захворюваності кожен день», – підкреслив він.

Міністр також допустив, що українці ще тривалий час користуватимуться елементарними засобами захисту, дотримуватимуться соціальної дистанції.

Крім того, Степанов наголосив на важливості дотримання рекомендацій МОЗ щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби.

«Якщо ви дотримуєтесь наших рекомендацій, які розроблені фахівцями, то ризик зараження, інфікування Covid-19, суттєво знижується», – сказав міністр.

Він наголосив, що якщо не сприймати рекомендації МОЗ і не дотримуватися їх, то починається «гра в рулетку: захворієш ти або не захворієш».

Також Степанов нагадав, що МОЗ розробило рекомендації для пасажирів та працівників метрополітену щодо умов роботи у сучасній ситуації.

«Для пасажирів – це, перш за все, користування засобами індивідуального захисту – маски, респіратори. Це дотримування соціальної дистанції, це рекомендація і прохання – якщо є ознаки респіраторної хвороби, клінічні симптоми – не користуватися метро», – сказав міністр.

Він додав, що працівники метро також мають користуватися засобами індивідуального захисту, проходити обов’язковий термоскринінг, дезінфікувати вагони, станції та дотримуватися інших рекомендацій від МОЗ.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Нагадаємо, станом на 9:00 24 травня в Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.