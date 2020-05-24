У МОЗ оприлюднили регіони, які не готові до послаблення карантину
Ці регіони не відповідають необхідному показнику інцидентності або охоплення тестуванням
Станом на 24 травня дев’ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з оприлюдненою інформацією, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 24.05.2020
Так, дані МОЗ свідчать, що зазначені регіони не відповідають необхідному показнику інцидентності (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) або охоплення тестуванням.
-
Всього20986
-
Хворіють13270
-
Одужали7099
-
Померли617
Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.