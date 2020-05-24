У МОЗ оприлюднили регіони, які не готові до послаблення карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину

Ці регіони не відповідають необхідному показнику інцидентності або охоплення тестуванням

Станом на 24 травня дев’ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з оприлюдненою інформацією, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 24.05.2020

Так, дані МОЗ свідчать, що зазначені регіони не відповідають необхідному показнику інцидентності (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) або охоплення тестуванням.

24 травня т.в.о. голови Київської обласної адміністрації Василь Володін заявив, що на Київщині показник інцидентності знижується, що дає підстави розраховувати на пом’якшення карантинних обмежень найближчими днями.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.