У Карпатах шукають 71-річного туриста зі Львова, який заблукав під час походу

У районі між горою Петрос та полониною Головчеська відстав один із туристів, але його зникнення помітили лише через декілька годин

У Карпатах під час проходження маршруту заблукав 71-річний чоловік зі Львова. Пошуки туриста тривають. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Ввечері 8 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у горах заблукав 71-річний львів’янин під час проходження туристичного маршруту. Гід групи розповів, що у похід пішли 17 осіб, а у районі між горою Петрос та полониною Головчеська відстав один із туристів, але його зникнення помітили лише через декілька годин. Зв’язатися із ним не вийшло.

«Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина обстежили маршрут до урочища Перемичка та частину маршруту до полонини Рогнеска, але чоловіка чи його слідів не виявили. Пошуки тривали майже всю ніч, і вранці додатково було залучено фахівців ДСНС з двох інших пошуково-рятувальних відділень», – пишуть на сайті ДСНС.

Зазначається, що рятувальники виявили сліди туриста у районі полонини Головчеська. Вони ведуть до Богданської долини, тому одна із пошукових груп піде за слідами, а інша рухатиметься назустріч.

Нагадаємо, 6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Гора Брескул – одна з гірських вершин масиву Чорногора. Висота - 1911 м. Рятувальники Івано-Франківщини вкотре наголошують на високій небезпеці сходження снігових лавин та закликають утриматися від походів у гори під час негоди. Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека (III рівень).