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У Карпатах з гори Брецкул зійшла снігова лавина

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Карпатах з гори Брецкул зійшла снігова лавина
Рятувальники Івано-Франківщини вкотре наголошують на високій небезпеці сходження снігових лавин
фото з відкритих джерел

7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека

6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що лавина зійшла 6 січня між 15:00-16:00 год. за київським часом.

«За даними Сл Пожежевська (Івано-Франківська область), при обстеженні лавинних осередків виявлено сходження лавини хуртовинного снігу зі східного схилу г.Брецкул об'ємом 1280 куб.м», – йдеться в повідомленні.

 До слова, гора Брескул  – одна з гірських вершин масиву Чорногора. Висота - 1911 м.

Рятувальники Івано-Франківщини вкотре наголошують на високій небезпеці сходження снігових лавин та закликають утриматися від походів у гори під час негоди. Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Рекомендації для туристів:

  • Не вирушайте в гори поодинці. Завжди обирайте надійного партнера або групу.
  • Перевіряйте прогноз погоди. У разі штормового попередження скасуйте свої плани.
  • Будьте пильними. Ретельно оглядайте схили перед тим, як йти або їхати.
  •  Уникайте небезпечних зон. Не підходьте до країв снігового покриву.
  • При сходженні лавини намагайтеся швидко втекти у бік.

Нагадаємо, що енергетики фіксують зниження споживання електроенергії через потепління у більшості регіонів України. 

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Теги: прогноз погоди небезпека Карпати (гори)

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