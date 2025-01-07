У Карпатах з гори Брецкул зійшла снігова лавина
7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека
6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.
Зазначається, що лавина зійшла 6 січня між 15:00-16:00 год. за київським часом.
«За даними Сл Пожежевська (Івано-Франківська область), при обстеженні лавинних осередків виявлено сходження лавини хуртовинного снігу зі східного схилу г.Брецкул об'ємом 1280 куб.м», – йдеться в повідомленні.
До слова, гора Брескул – одна з гірських вершин масиву Чорногора. Висота - 1911 м.
Рятувальники Івано-Франківщини вкотре наголошують на високій небезпеці сходження снігових лавин та закликають утриматися від походів у гори під час негоди. Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека (III рівень).
Рекомендації для туристів:
- Не вирушайте в гори поодинці. Завжди обирайте надійного партнера або групу.
- Перевіряйте прогноз погоди. У разі штормового попередження скасуйте свої плани.
- Будьте пильними. Ретельно оглядайте схили перед тим, як йти або їхати.
- Уникайте небезпечних зон. Не підходьте до країв снігового покриву.
- При сходженні лавини намагайтеся швидко втекти у бік.
Нагадаємо, що енергетики фіксують зниження споживання електроенергії через потепління у більшості регіонів України.
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