У Карпатах з гори Брецкул зійшла снігова лавина

7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека

6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що лавина зійшла 6 січня між 15:00-16:00 год. за київським часом.

«За даними Сл Пожежевська (Івано-Франківська область), при обстеженні лавинних осередків виявлено сходження лавини хуртовинного снігу зі східного схилу г.Брецкул об'ємом 1280 куб.м», – йдеться в повідомленні.

До слова, гора Брескул – одна з гірських вершин масиву Чорногора. Висота - 1911 м.

Рятувальники Івано-Франківщини вкотре наголошують на високій небезпеці сходження снігових лавин та закликають утриматися від походів у гори під час негоди. Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 7-8 січня, у зв'язку з потеплінням, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Рекомендації для туристів:

Не вирушайте в гори поодинці. Завжди обирайте надійного партнера або групу.

Перевіряйте прогноз погоди. У разі штормового попередження скасуйте свої плани.

Будьте пильними. Ретельно оглядайте схили перед тим, як йти або їхати.

Уникайте небезпечних зон. Не підходьте до країв снігового покриву.

При сходженні лавини намагайтеся швидко втекти у бік.

Нагадаємо, що енергетики фіксують зниження споживання електроенергії через потепління у більшості регіонів України.