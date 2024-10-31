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На Прикарпатті ДСНС шукала грибників, які заблукали: один з них не вижив

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Прикарпатті ДСНС шукала грибників, які заблукали: один з них не вижив
На прикарпаття шукали грибників
Фото: ДСНС

Грибників, які заблукали, шукали протягом двох діб

28 жовтня рятувальники на Прикарпатті розпочали пошуки двох осіб, які заблукали в лісі біля села Мислівка. Уночі вдалося врятувати жінку, але наступного ранку було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«28 жовтня о 19:10 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що двоє людей зі Львівщини, втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Мислівка Калуського району. По допомогу звернувся друг заблукалих, який не міг до них додзвонитися», – повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що на допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20:51 знайшли жінку та супроводили її до автомобіля. Наступного ранку, о 9:45, було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Після завершення слідчих дій рятувальники транспортували тіло до дороги та передали його поліції.

У пошуково-рятувальній операції брали участь 13 рятувальників, три одиниці техніки, два безпілотники та чотири кінологи з собаками.

До слова, ДСНС отримала два тягачі для потреб гуманітарного розмінування, які були куплені за кошти, надані урядом Словенії в межах ініціативи United24. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Нагадаємо, 15 жовтня у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів.

Нагадаємо, деякі українські чоловіки, аби уникнути мобілізації, тікають за межі України. Оскільки більшості чоловікам призовного віку виїзд за кордон під час воєнного стану заборонений, вони вдаються до різноманітних заходів – зокрема перепливають річки чи симулюють хвороби.

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Теги: дороги рятувальники кордон Івано-Франківськ ДСНС Україна

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