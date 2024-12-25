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Троє українців заблукали в горах Румунії та просили про допомогу: чим усе закінчилось

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Троє українців заблукали в горах Румунії та просили про допомогу: чим усе закінчилось
Рятувальна операція була однією з найскладніших
фото з відкритих джерел

Чоловіки звернулись за допомогою до рятувальників зазначивши, що вони виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі

У Румунії троє українців застрягли у горах Мармарос. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі. Про це пише Digi24.

На порятунок вирушила група швидкого реагування, до якої долучилися прикордонна поліція та ще дві групи рятувальників. Рятувальна операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості.

25 грудня керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу повідомив, що трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, знайшли живими. За його словами, мандрівників знайшли у дуже небезпечній ущелині. Один із них отримав травми внаслідок падіння каміння, а двоє інших мають легке переохолодження. Чоловіків госпіталізували.

Органи влади «продовжать юридичні кроки для того, щоб ці громадяни отримали право залишитися у Румунії».

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

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Теги: Румунія

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