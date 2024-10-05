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Замерз та злякався диких звірів. Історія порятунку заблукалого в горах ухилянта

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Замерз та злякався диких звірів. Історія порятунку заблукалого в горах ухилянта
Чоловік провів цілу ніч під дощем, змерзлий, голодний і наляканий
фото: ДПСУ

На правопорушника очікує суд за спробу незаконного перетину кордону

Прикордонники врятували ухилянта, який намагався втекти до Словаччини. Його знайшли знесиленим та переохолодженим. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Чоловік намагався втекти до Словаччини – діяв за вказівками «переправників» із соцмереж, яким заплатив $2000. Але ті лише вказали йому напрямок руху. Звісно, досить швидко в зарослих лісом горах він втратив орієнтування й заблукав. Провівши цілу ніч під дощем, змерзлий, голодний і наляканий звуками диких звірів, він зателефонував на гарячу лінію ДПСУ і попросив його врятувати», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники знайшли чоловіка знесиленим та переохолодженим. Вони доправили його у підрозділ, обігріли та нагодували. На правопорушника чекає суд за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України повідомила про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. У порівнянні з минулими роками, статистика свідчить про позитивну тенденцію, що підкреслює покращення ситуації на кордоні.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба ухилянти Словаччина Україна військовозобов'язаний

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