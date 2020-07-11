У Києві абітурієнтів незаконно утримують в пункті збору військкомату



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Деякі батьки не можуть стримати сліз, знаючи, що їх дітей можуть призвати в армію

В той час, як Міністерство освіти та науки просить відстрочити весняний призов для вступників у вищі навчальні заклади, У п’ятницю, 9 липня, біля Київського місцевого та обласного збірного пункту зібралися батьки абітурієнтів, яких незаконно утримують в збірному пункті. Наталія Хропачевская розповіла ЗМІ, що її син Ігор вступає до магістратури, але через те, що поки немає результатів ЗНО, його призвали. За її словами, довідку про іспиті в університеті зможуть надати не раніше ніж 5 серпня.

За словами батьків, їм у військкоматі нічого не пояснили. «Мій син хоче вчитися, сподіваюся, що його відпустять», – сказала Наталя, мама одного з абітурієнтів. «Він писав заяву на відстрочку, але йому відмовили», – додала вона.

Також за словами батьків, одного хлопця вже відпустили. «Після всього галасу в ЗМІ одного з утримуваних відпустили», – розповіла Наталя.

Мати 20-річного Дениса Заховавко розповіла, що її син вчився в коледжі, але коли прийшов виписуватися в військкомат, його зобов’язали пройти медкомісію. Вона додала, що, швидше за все, лікарі його не оглядали «як годиться», оскільки у Дениса є проблеми зі здоров’ям. Але попри це, його утримують у військкоматі. Мама повідомила, що син зв’язався з нею і розповів, що в пункт збору приїде хтось з Офісу президента з перевіркою.

Деякі батьки не можуть стримати сліз, знаючи, що їх дітей можуть призвати в армію.

Через годину абітурієнтів Георгія Вашапидзе та Ігоря Дрозду, який поскаржився на незаконний призив з боку ЗСУ, випустили з військкомату.

Джерело: Страна.ua