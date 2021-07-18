У Києві компанія потрапила в скандал, відмовивши в роботі через українську мову

Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіо розмова

Компанія Columb Trade понад два тижні не оприлюднювала ні вибачень, ні пояснень

Компанія Columb Trade відмовила активістці руху «Відсіч» у працевлаштуванні через те, що вона спілкується українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба руху «Відсіч».

Зазначається, що у компанію Columb Trade планувала працевлаштуватися активістка Вікторія Юхимець, однак їй відмовили через спілкування українською мовою.

«Відсіч» зазначає, що компанія своїми діями порушує Конституцію України, Кодекс законів про працю України та Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Попри розголос і суспільне обурення, компанія Columb Trade понад два тижні й не думала оприлюднювати ні вибачень за антиукраїнську кадрову політику, ні пояснень, чому її «корпоративна культура» грубо порушує законодавство України та права громадян і яких заходів було вжито компанією, щоб виправити цю ганебну неприпустиму ситуацію», – продовжили у ГО.

Активісти зазначили, що Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії, а також після звернення «Відсічі» до Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

«Після цього допис Вікторії Юхимець видалив Facebook – нібито через порушення стандартів щодо конфіденційності. Очевидно, компанія поскаржилася на цей допис. І лише після цього компанія Columb Trade оприлюднила недолуге й цинічне «вибачення», в якому заявила, що є патріотичною і не займається «антинаціоналізмом», що в компанії навіть не здогадувалися, що подібні речі відбуваються у них під носом, що все, що відбулося у телефонній розмові, є «суб’єктивною думкою конкретного співробітника» і тепер у компанії проведуть внутрішнє розслідування», – додали у «Відсічі».

Активісти запевняють, що «вибачення» лише підтверджує, що у компанії панують українофобські погляди, оскільки мова йдеться про цинічне порушення прав і приниження звичайних україномовних громадян.

Користувачі мережі дуже швидко відреагували на мовний скандал:

У «Відсічі» додали, що будуть слідкувати за розслідуванням та вимагають від компанії Columb Trade прозвітувати суспільству про заходи, яких у компанії вжили для захисту прав україномовних громадян.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

Нагадаємо, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.