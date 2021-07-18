Вбивав із цікавості: на Львівщині поліція затримала хлопця, який розстрілював випадкових людей

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до двох вбивств

Затриманий чоловік сказав, що вбивав людей заради цікавості та нових відчуттів

Раніше судимий 23-річний мешканець Львівської області, причетний до вбивства двох жителів міста Стрий, які стались 5 та 17 липня. В обох випадках на тілах жертв були виявлені по два вогнепальних поранення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

17 липня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Виговського у місті Стрий, поблизу церкви, було виявлене тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

На території Львівської області було введено спеціальну поліцейську операцію. До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції, а також оперативники карного розшуку, слідчі та експерти-криміналісти поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився мешканець райцентру віком 43 роки. На тілі експерти виявили два вогнепальних поранення у ділянці грудей, які й стали причиною смерті.

«Під час відпрацювання території міста Стрий поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус та поїхав у напрямку Сколе. Зважаючи на те, що розшукуваний може бути озброєний, аби не піддавати ризику життя та здоров’я громадян, було прийняте рішення під правдоподібним приводом зупинити автобус за межами міста та перевірити пасажира. У сумці, яку мав з собою чоловік, правоохоронці виявили обріз рушниці та патрони», – розповів очільник поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Олександр Шляховський.

Зловмисник, 23-річний мешканець Львівської області, затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Підозрюваний під час допиту відмовчуватися не став. Він сказав, що вбивав людей заради цікавості та нових відчуттів.

Також встановлено, що затриманий причетний до вбивства 40-річного мешканця міста Стрий, яке сталось 5 липня на перехресті вулиць Вокзальної та Першого листопада у райцентрі. Тоді причиною смерті чоловіка також стали два вогнепальних поранення.

За фактами слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч2 ст.115 ( Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне увязнення.

Досудове розслідування триває, призначені експертизи.

До слова, 8 липня на Таращанському мосту в Білій Церкві чоловік по-звірячому познущався з перехожого, завдавши йому 11 колото-різаних ран.