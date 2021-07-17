Блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи

У компанії підкреслили, що не поділяють поглядів дівчини щодо української мови

Компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову. Про це йдеться в офіційній заяві її пресслужби в Instagram.

Скандал навколо дівчини, яку ідентифікували як Анаставію Польських, розгорівся після того, як вона назвала українську мову «мерзенною».

Коли ж користувачі, які це помітили обурилися такими висловлюваннями, вона видалила пост, заявивши, що не хоче «принижуватися перед хворими людьми», а потім опублікувала кілька рекламних сторіз і подякувала за «піар».

У свою чергу в AllStars-IT її позицію не розділили і вирішили звільнити.

«Компанія не підтримує погляди Анастасії щодо української мови. Навпаки, ми є активним учасником і організатором соціальних проектів на благо українського суспільства… Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання та результати роботи Анастасії, сьогодні дівчині офіційно повідомили про закінчення професійних відносин», — заявили в IT-компанії.

Сама дівчина на це поки ніяк не відреагувала.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.