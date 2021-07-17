  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Киянку, яка називала українську мову &laquo;мерзенною&raquo;, звільнили з IT-компанії - Блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи
    Киянку, яка називала українську мову «мерзенною», звільнили з IT-компанії
    Фото: 24tv.ua

    У компанії підкреслили, що не поділяють поглядів дівчини щодо української мови

    Компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову. Про це йдеться в офіційній заяві її пресслужби в Instagram.

    Скандал навколо дівчини, яку ідентифікували як Анаставію Польських, розгорівся після того, як вона назвала українську мову «мерзенною».

    Коли ж користувачі, які це помітили обурилися такими висловлюваннями, вона видалила пост, заявивши, що не хоче «принижуватися перед хворими людьми», а потім опублікувала кілька рекламних сторіз і подякувала за «піар».

    У свою чергу в AllStars-IT її позицію не розділили і вирішили звільнити.

    «Компанія не підтримує погляди Анастасії щодо української мови. Навпаки, ми є активним учасником і організатором соціальних проектів на благо українського суспільства… Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання та результати роботи Анастасії, сьогодні дівчині офіційно повідомили про закінчення професійних відносин», — заявили в IT-компанії.

    Сама дівчина на це поки ніяк не відреагувала.

    Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

    Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

    Читайте також: Мовний скандал: школяр у Дніпрі «поставив на місце» представників військових вузів

    Теги: Київ скандал українська мова Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи