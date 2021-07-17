У Пакистані невідомі викрали доньку посла Афганістану: її катували кілька годин

У Пакистані назвали напад «тривожним» і заявили, що посилили безпеку в резиденції посла Афганістану

Після того, як дівчину звільнили з полону, її доправили до лікарні в Ісламабаді

У столиці Пакистану Ісламабаді невідомі викрали 26-річну доньку посла Афганістану Сільсілу Аліхіл. Її утримували понад п’ять годин і піддали жорстоким тортурам. Про це йдеться в заяві МЗС Афганістану.

Після того, як дівчину звільнили з полону, її доправили до лікарні в Ісламабаді.

У висновку медиків, яке цитує AP, йдеться, що Аліхіл була сильно побита: вона зазнала ударів по голові, а на її зап’ястях та ногах була сліди від мотузки. Через підозру у переломі кількох кісток дочці посла назначили рентген.

«МЗС рішуче засуджує цей огидний акт і висловлює глибоку стурбованість безпекою дипломатів, їхніх сімей та співробітників афганських політичних та консульських представництв у Пакистані», – ідеться в заяві афганського міністерства.

Там закликали уряд Пакистану якнайшвидше встановити та притягнути до відповідальності осіб, причетних до викрадення та тортур.

Як пише AP, жодних деталей ні про саму доньку посла, ні про обставини її звільнення у звіті, яке є в розпорядженні видання, немає.

У Пакистані назвали напад «тривожним» і заявили, що посилили безпеку в резиденції посла Афганістану. У МЗС країни засудили цей інцидент і закликали притягнути до відповідальності винних. Поліція вже розпочала розслідування.

До слова, у Пакистані через вибух автобуса загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення.