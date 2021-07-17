З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, – Порошенко про трагедію МН17

«Сім довгих років триває розслідування» – п’ятий президент

З перших хвилин після аварії МН17 над окупованим Донбасом ні в кого не було сумнівів у тому, хто винен у катастрофі, хто відповідальний за смерті пасажирів та членів екіпажу, наголосив у річницю трагедії п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Справедливість не дається поспіхом, вона потребує часу і стратегічного бачення. Як і в ті далекі часи, я і сьогодні не маю жодних сумнівів у правильності рішення України передати нідерландській стороні права очолити міжнародне розслідування. Ми ключових свідків російській стороні не видавали, спецоперацій не зривали, на відміну від нинішніх керманичів. Натомість планомірно і професійно наближали день встановлення істини», – зазначив Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

Він наголосив, що завдяки діяльності Спільної слідчої групи у складі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України відомо, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», що належить російським військам і доставлений з території РФ.

«Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо», – заявив Порошенко.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. ЄС як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.

До слова, Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Як повідомлялося, сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.