З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, – Порошенко про трагедію МН17
«Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо» – Порошенко
«Сім довгих років триває розслідування» – п’ятий президент
З перших хвилин після аварії МН17 над окупованим Донбасом ні в кого не було сумнівів у тому, хто винен у катастрофі, хто відповідальний за смерті пасажирів та членів екіпажу, наголосив у річницю трагедії п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Справедливість не дається поспіхом, вона потребує часу і стратегічного бачення. Як і в ті далекі часи, я і сьогодні не маю жодних сумнівів у правильності рішення України передати нідерландській стороні права очолити міжнародне розслідування. Ми ключових свідків російській стороні не видавали, спецоперацій не зривали, на відміну від нинішніх керманичів. Натомість планомірно і професійно наближали день встановлення істини», – зазначив Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.
Він наголосив, що завдяки діяльності Спільної слідчої групи у складі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України відомо, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», що належить російським військам і доставлений з території РФ.
«Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо», – заявив Порошенко.
Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. ЄС як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.
До слова, Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.
Як повідомлялося, сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.