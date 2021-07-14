Хотів купити морозиво. У центрі Києва чоловіка побили через українську мову

Продавчиня в ботсаду імені Фоміна навідріз відмовилася обслуговувати киянина українською, а її напарник навіть напав на чоловіка

Киянин та знайомий мовознавиці Лариси Ніцой Олександр Олівець заявив, що його побили у центрі Києва через українську мову.

«Мене побили за українську мову! Не думав, що доживу до такого, але сьогодні (13 липня, – ред) таки сталося. Продавчиня в ботсаду імені Фоміна навідріз відмовляється обслуговувати українською, а її чоловік-напарник, з характерним татуюванням на плечі, ще й б'є», – написав чоловік у Facebook.

Він додав, що поліція їхала на виклик 50 хвилин та відмовилася прийняти заяву про злочин, встановити суб'єкт господарювання порушника та навіть не підійшла до нападника.

«Щоб ви собі уявляли – вони під'їхали бульваром Шевченка і стояли кілька хвилин обидвоє переді мною біля машини не відійшовши ні на метр. Словом довелося втретє набирати 102 для реєстрації скарги на патрульних», – додав активіст.

Зрештою чоловік все ж пішов до чергового відділку поліції.

«Заяву зареєстрував, направлення на зняття побоїв, всупереч анонсу патрульних, ніхто й не запропонував. Певно українськомовних в них б'ють постійно, реакція поліцейських – як на білий день і повітря навколо», – пише киянин.

Він також поскаржився, що усі його плани на вечір «накрилися мідним тазом».

«Так що, думайте, шановні українці, якою мовою краще говорити в центрі столиці на 30-му році самостійності. Або якими методами захищатися. Як українізацію втілити лагідно», – резюмував Олівець.

До слова, одеський чиновник забув українську мову і не зміг виступити на засіданні (відео).

Нагадаємо, у магазині одягу в Одесі стався скандал через українську мову. В магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася.

Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися. «Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.