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У Києві невідомі облили червоною фарбою дошку на честь українофоба Булгакова (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві невідомі облили червоною фарбою дошку на честь українофоба Булгакова (фото)
Дошка Булгакова залита фарбою
фото: Telegram

Меморіальну табличку було оновлено нещодавно, з її допомогою прибрали написи російською мовою

У неділю, 28 травня, на фасаді київського Музею Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі, невідомі закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену російському літератору  Його меморіальну дошку облили червоною фарбою. Про це повідомляє Деколонізація. Україна.

Передбачається, що цей вчинок був актом протесту активістів проти образу України, представленого у творах Булгакова. Можливо, це також є реакцією на поточний процес дерусифікації та протистояння зі сприйняттям Росії як агресора. Червоний колір на табличці Булгакова, ймовірно, символізує кров українців, котрі гинуть у боротьбі з російським агресором.

Меморіальну табличку було оновлено нещодавно, з її допомогою прибрали написи російською мовою. Цей витвір мистецтва прикрашає фасад Музею Булгакова, що знаходиться за адресою: Андріївський узвіз, 13а.

У Києві невідомі облили червоною фарбою дошку на честь українофоба Булгакова (фото) фото 1

Відповідальною за його оновлення стала філія комунального музею Києва. Museum of Kyiv – відомий як «Літературно-меморіальний музей М. Булгакова», урочисто представив нову меморіальну табличку, присвячену Михайлу Булгакову, якого вони описують як українофобу та символ російського світу.

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Теги: музей скандал Україна Telegram Андріївський узвіз

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