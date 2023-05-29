У Києві невідомі облили червоною фарбою дошку на честь українофоба Булгакова (фото)

Меморіальну табличку було оновлено нещодавно, з її допомогою прибрали написи російською мовою

У неділю, 28 травня, на фасаді київського Музею Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі, невідомі закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену російському літератору Його меморіальну дошку облили червоною фарбою. Про це повідомляє Деколонізація. Україна.

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Передбачається, що цей вчинок був актом протесту активістів проти образу України, представленого у творах Булгакова. Можливо, це також є реакцією на поточний процес дерусифікації та протистояння зі сприйняттям Росії як агресора. Червоний колір на табличці Булгакова, ймовірно, символізує кров українців, котрі гинуть у боротьбі з російським агресором.

Меморіальну табличку було оновлено нещодавно, з її допомогою прибрали написи російською мовою. Цей витвір мистецтва прикрашає фасад Музею Булгакова, що знаходиться за адресою: Андріївський узвіз, 13а.

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Відповідальною за його оновлення стала філія комунального музею Києва. Museum of Kyiv – відомий як «Літературно-меморіальний музей М. Булгакова», урочисто представив нову меморіальну табличку, присвячену Михайлу Булгакову, якого вони описують як українофобу та символ російського світу.