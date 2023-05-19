Експорт до ЄС брухту воєнного походження дуже небезпечний – експерт

Розслідування ДБР вказують на серйозні ризики фактично безконтрольного вивезення брухту

Україна та Європейський союз можуть зіткнутися із серйозними ризиками безконтрольного вивезення брухту воєнного походження із зони бойових дій на експорт. Про це повідомила експертка з питань національної безпеки Анна Коваленко виданню Апостроф.

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«Кабінету міністрів України, Державній митній службі та силам оборони слід посилити контроль над металобрухтом воєнного походження, який може експортуватись за кордон. Якби структурні підрозділи Міністерства оборони, які займаються питаннями надлишкового майна, звертали більше уваги на повторне використання металобрухту задля реалізації державного оборонного замовлення, питання безконтрольного експорту не стояло б», – каже вона.

За її словами, розслідування ДБР вказують на серйозні ризики фактично безконтрольного вивезення брухту, зокрема й воєнного походження, на експорт. Тим часом, можуть виникнути ризики трагічних інцидентів на західноукраїнських митних пунктах та у покупців цієї сировини у Євросоюзі.

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«Не може такого бути, щоб важкий брухт із прифронтової зони безконтрольно приймався на склади заготівельників і потім вивозився за кордон. На кордоні має бути така ж ретельна перевірка, яку здійснюють внутрішні споживачі. Крім того, для військових існують чіткі інструкції, що робити із трофейною технікою і навіть тією, яка вже не придатна для швидкого відновлення і повторного використання. Її мають заактувати, як доказ воєнного вторгнення та передати у підрозділи Міноборони, які займаються надлишковим майном», – наголосила Анна Коваленко.

Вона пояснила, що ці елементи можуть бути вибухонебезпечними, тому на початковому етапі зі знайденими трофеями працюють сапери. Якщо ж такий "трофей" здобули цивільні і вони не знають норм міжнародного гуманітарного права, то правоохоронці мають допомогти.

«Посилити контроль на кордоні сенс є та насправді надважливо організувати облік металобрухту воєнного походження і організації взаємодії із підприємствами різних форм власності – для повторного використання чорного та кольорових металів для реалізації державного оборонного замовлення», – резюмувала експертка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український брухт експортується до ЄС за сірими схемами, через що Україна втратила на експортному миті понад 350 мільйонів. Схемами, які покривали українські митники, вже зацікавилися у ДБР.