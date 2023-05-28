Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського

Громадянин у відділку вимагав, щоб правоохоронець спілкувався українською

Черговий мовний скандал у Одесі, цього разу – у відділку поліції. Російськомовного правоохоронця та його керівника через конфлікт із відвідувачем відсторонили від виконання службових обов’язків. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, подію зафіксували на відео, яке виявлено під час моніторингу соціальних мереж. На відеозаписі – чоловік у формі та невідомий конфліктують, зокрема через те, що правоохоронець розмовляє російською.

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У ході перевірки інформації встановлено, що інцидент стався між дільничним та громадянином у відділі поліції, куди кількох чоловіків запросили через появу у громадському місці у п'яному вигляді.

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«Оцінка діям поліцейського, його керівника та ще двом його колегам, які були присутні під час конфлікту – оперативному черговому та помічнику оперативного чергового, буде надана за результатами розслідування», – заявили у главку.

Згадане відео з'явилося напередодні у місцевих Телеграм-каналах. На ньому зафіксовано конфлікт, учасником якого став молодий поліцейський та якийсь чоловік, вочевидь, один із тих, кого «запросили» до дільниці. Чоловік вимагав, щоб правоохоронець розмовляв українською.

Поліцейський гнівається і російською мовою каже, що Одеса – це Україна. Але опонент відповідає, що той зобов'язаний говорити українською, лається та звинувачує правоохоронця у тому, що той «прикривається погонами» і пропонує їх зняти. Поліцейський встає, знімає погони та разом з невідомим йде із приміщення. За кадром також чути жіночий сміх. Учасники конфлікту виходять на вулицю. Чим саме завершилася суперечка, наразі невідомо.

Раніше в одному із закладів Білої Церкви в Київській області розгорівся мовний скандал через пісню, яку виконував один нетверезий відвідувач у караоке.

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Нагадаємо, у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.